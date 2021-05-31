Женская сборная России завоевала золото ЧЕ в стрельбе из трёх положений
Поделиться
Женская сборная России завоевала золотые медали командных соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трёх положений на чемпионате Европы, который проходит в Осиеке (Хорватия).
Чемпионками Европы в составе российской команды стали Юлия Зыкова, Юлия Каримова и Полина Хорошева. В финале они оказались точнее норвежек и стали лучшими среди 19 команд. Бронзовые медали завоевала команда Австрии.
Накануне Юлия Зыкова завоевала серебряную медаль в личных соревнованиях в той же дисциплине, уступив итальянке Софии Чеккарелло. Сегодняшнее золото стало 38-й медалью для сборной команды России на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе, который стартовал в Осиеке 20 мая и завершится 6 июня.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 31 мая 2021
-
18:18
-
18:02
-
16:47
-
16:08
-
15:41
-
14:35
-
14:02
-
00:53
-
00:15
- 30 мая 2021
-
23:45
-
23:10
-
22:56
-
22:32
-
22:14
-
22:00
-
21:31
-
19:55
-
19:36
-
19:26
-
19:02
-
18:39
-
18:16
-
17:56
-
16:05
-
13:00
-
11:45
-
11:15
-
10:21
-
09:54
-
00:26
-
00:00
- 29 мая 2021
-
23:46
-
23:16
-
22:50
-
22:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам