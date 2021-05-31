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Женская сборная России завоевала золото ЧЕ в стрельбе из трёх положений

Женская сборная России завоевала золото ЧЕ в стрельбе из трёх положений
Елена Чистова
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Женская сборная России завоевала золотые медали командных соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трёх положений на чемпионате Европы, который проходит в Осиеке (Хорватия).

Чемпионками Европы в составе российской команды стали Юлия Зыкова, Юлия Каримова и Полина Хорошева. В финале они оказались точнее норвежек и стали лучшими среди 19 команд. Бронзовые медали завоевала команда Австрии.

Накануне Юлия Зыкова завоевала серебряную медаль в личных соревнованиях в той же дисциплине, уступив итальянке Софии Чеккарелло. Сегодняшнее золото стало 38-й медалью для сборной команды России на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе, который стартовал в Осиеке 20 мая и завершится 6 июня.

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