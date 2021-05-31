«Чемпионат» получил награду «Лучшее спортивное СМИ 2020»

27-29 мая 2021 года в Казани состоялась VIII ежегодная премия и форум «Спорт и Россия — 2021».

По традиции мероприятие началось с деловой части программы – Форума #БизнесСпортИнвестиции. Одной из самых актуальных тем форума стала панельная дискуссия «Изменения в законодательстве о букмекерских компаниях». Новый закон, согласно которому в России создается единый регулятор азартных игр, вызвала неоднозначную реакцию в отрасли. Так, собравшиеся отметили, что сейчас крайне важно создать рабочий диалог между участниками букмекерской отрасли, спортивными федерациями, регулятором, надзорными органами. Такое взаимодействие позволит наладить регулирование отчислений, которые делают букмекерские компании, для прозрачного и честного распределения средств между всеми спортивными федерациями.

После окончания форума состоялась официальная церемония награждения, на которой были объявлены компании-победители, которые добились наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта в России. «Чемпионат» получил премию в номинации «Лучшее спортивное СМИ 2020».

«Развивая новые редакционные и продуктовые форматы команда „Чемпионата“ успешно наращивает аудиторию проекта и входит в ТОП спортивных сайтов не только в России, но и во всём мире, и нам приятно, что проведённая работа была оценена по заслугам. На протяжении последних восьми лет организаторы премии и форума „Спорт и Россия“ находят возможность собрать профессионалов спортивного мира под одной крышей и стимулируют развитие индустрии», – сказал директор по цифровой стратегии Rambler&Co, управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков.

Фото: Предоставлено премией «Спорт и Россия»

Лауреатами премии также стали такие компании, как WorldСlass, Федерация спортивного стрелкового многоборья, СrocusFitness, АНО «Атом-спорт», АО «УК «Динамо», X-Fit в России, школа йоги DO YOGA, UFC GymRussia, KhimkiBadmintonClub, UFC Russia, CitySport, ООО «АВТОТОРАрена», BlackStarFitness, Сеть фитнес-клубов PrideClub, Фитнес-клуб NinjaFit, Фитнес-студия GORKYSTREET, Spirit.Fitness, Фитнес-клуб «Citrus», Школа спортивного и оздоровительного плавания «Дельфин», Федерация БатонТвирлинга и Мажореток и др.