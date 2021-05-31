Тренер Лесуна рассказал о шансах олимпийского чемпиона выступить на Играх в Токио

Алексей Хапланов, личный тренер олимпийского чемпиона по современному пятиборью Александра Лесуна, рассказал о причинах, из-за которых его подопечный не выступит на чемпионате мира. Соревнования пройдут с 7 по 13 июня в Каире. Именно на этом турнире у спортсменов будет последняя возможность для завоевания именных лицензий на Олимпийские игры в Токио.

«Во всём виноват гад-коронавирус, который с декабря вносит коррективы в подготовку и физическое состояние. Ещё пару недель назад были шансы, шла неплохая динамика, но тут «пульса» пошли огромные. Причём ничего не болит – ни спина, ни ноги, вес вообще у Александра лучший за семь последних лет.

Если обследование на этой неделе покажет хороший результат, тогда будем готовиться к чемпионату Европы, который пройдёт в Нижнем Новгороде в начале июля. Когда в стране проходят соревнования, надо обязательно выступать хорошо. Если он будет в форме, то обязательно пригодится команде», — приводит слова Хапланова «РИА Новости».

Также Хапланов рассказал, при каком условии Лесун всё же сможет выступить на Олимпиаде в Токио.

«Маленький шанс выступить на Олимпиаде всё же остаётся. Можно обсуждать с президентом Международного союза современного пятиборья Клаусом Шорманом возможность получить уайлд-кард. Он бы ему дал, ведь и UIPM, и наша федерация от присутствия олимпийского чемпиона, в какой форме он бы ни был, только выиграли бы. Если место после чемпионата мира будет свободно, то логично было бы это обсудить. Другое дело, что федерации это куда выгоднее, чем мне или самому Саше. Потому что ехать на Олимпиаду неготовым… знаете, мы это уже проходили. Это как Александра Овечкина привезти на хоккейный чемпионат мира на одной ноге», — сказал Хапланов.