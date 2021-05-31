Гандболисты «Чеховских медведей» вышли вперёд в финальной серии ЧР с ЦСКА

Гандболисты «Чеховских медведей» оказались сильнее ЦСКА в первом матче финальной серии чемпионата России среди команд Суперлиги. Подмосковная команда на выезде обыграла московский ЦСКА со счётом 29:24.

Самым результативным игроком матча стал правый полусредний «Чеховских медведей» Александр Котов, забивший 7 мячей. 6 раз отличился Сергей Марк Косоротов, 5 мячей на счету Дмитрия Киселёва. В составе ЦСКА по 4 гола забили Игорь Сорока и Дмитрий Ильченко.

Второй и, если понадобится, третий матч финальной серии состоятся в Чехове 5 и 6 июня.

Ранее в первом матче серии за третье место «Виктор» на выезде обыграл «СГАУ-Саратов» — 32:28.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Финал. Первый матч

ЦСКА (Москва) – «Чеховские медведи» (Московская область) – 24:29 (16:15).