Олимпийский чемпион Захаров не отобрался на Игры в Токио, но будет готовиться к ЧМ-2022

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева рассказала, что возобновивший карьеру олимпийский чемпион Илья Захаров не сумел отобраться в состав сборной России на Игры в Токио, но настроен выступить на чемпионате мира — 2022.

На чемпионате России в Казани, где проходил национальный отбор на Олимпиаду, Захаров стал третьим в индивидуальных прыжках с трёхметрового трамплина и вторым в синхронных в паре с Ильёй Молчановым.

«Вчера они попробовали прыгнуть „синхрон“ с Кузнецовым, но пока двух месяцев тренировок недостаточно, чтобы набрать нужные кондиции. Это слишком маленький срок. Решили оставить всё, как есть. Мы с ним поговорили, он сказал, что вошёл во вкус, поблагодарил за доверие. Я сказала, что он проделал большую работу за эти два месяца. Просто не хватило времени. Он настроен отбираться на чемпионат мира», — приводит слова Моисеевой РИА «Новости».