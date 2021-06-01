Российская гандболистка объявила о завершении карьеры в 20 лет

20-летняя российская гандболистка Валерия Феоктистова объявила о завершении карьеры, сообщает «Гандбол. Быстрый центр».

«06.08.2010 — 31.05.2021. Эти годы были прекрасны. Хотела бы сказать всем своим тренерам огромное спасибо. За то, что вы из меня сделали настоящего человека, который идёт к цели и не видит преград. За доброту и честность. За ту меня, которая сейчас есть. Вы проделали огромную работу со мной и как никто другой верили в меня.



1. Белоконь Валерий Григорьевич.

2. Белоконь Маргарита Викторовна.

3. Афлитулина Марина Ильдаровна.

4. Сайфулина Гульфия Шариповна.

5. Сайфулин Денис Инверович.

6. Андрюшина Светлана Владимировна.

7. Гумянов Алексей Николаевич.

6. Никитин Сергей Викторович.

7. Драчёв Михаил Анатольевич.

8. Солодухин Иван Васильевич.



Огромное вам спасибо за эти прекрасные годы. Вы навсегда останетесь в моей памяти и сердце. И, конечно, мои девочки, я вас всех люблю и уважаю. Спасибо за подаренные эмоции, победы и поражения. Вы были лучшими», — отметила Феоктистова.

В минувшем сезоне Валерия, выступающая на позиции вратаря, провела 17 матчей за «Луч». Ранее она защищала цвета «Звезды».