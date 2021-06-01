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Уэсли Со прокомментировал поражение в финальном матче с Карлсеном на FTX Crypto Cup

Уэсли Со прокомментировал поражение в финальном матче с Карлсеном на FTX Crypto Cup
Антон Шебика
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Американский гроссмейстер Уэсли Со прокомментировал поражение в финальном матче онлайн-турнира FTX Crypto Cup. Вчера, 31 мая, прошёл второй день финала. В первом матче действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и Со не выявили сильнейшего в рапиде: гроссмейстеры выиграли по одной партии, после чего последовали две ничьи. В блице сначала победу одержал американец, но чемпиону мира удалось отыграться. «Армагеддон» остался за игравшим белыми фигурами Карлсеном, который и стал победителем турнира.

«Я бы хотел поблагодарить Магнуса. Думаю, он заслуженно стал победителем турнира. Он сыграл лучше», — приводит слова Со официальный сайт соревнований.

Третье место занял россиянин Ян Непомнящий, победивший азербайджанца Теймура Раджабова.

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