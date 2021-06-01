В РУСАДА отреагировали на победу на праймериз «ЕР» пойманной на допинге чемпионки ОИ

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) прокомментировали то, что олимпийская чемпионка 2008 года, чемпионка мира 2007 года по спортивной ходьбе Ольга Каниськина выиграла праймериз «Единой России» в Республике Мордовия. Ранее Каниськина отбыла дисквалификацию за употребление запрещённых препаратов.

«Как указывал философ-экзистенциалист Жан-Поль Сартр, любая индивидуальная практика социальной активности человека потенциально может стать правилом и правом для других людей. На этом основана внутренняя ответственность каждого за свои поступки.

Национальное право никак не высказывается по поводу занятия людьми, допустившими в прошлом допинговый проступок, вопросами своей политической карьеры. Тем не менее в таком событии с очевидностью присутствует ценностный диссонанс, который из единичного случая потенциально может стать практикой и нормой», — цитирует и.о. Гендиректора РУСАДА Михаила Буханова «Р-Спорт».