45-летняя гимнастка Чусовитина назвала цели на Олимпиаду в Токио

45-летняя гимнастка Оксана Чусовитина, выступающая за сборную Узбекистана, рассказала, какие цели ставит на грядущие Олимпийские игры в Токио (Япония). Для Чусовитиной эта Олимпиада станет восьмой в карьере.
«Цель подняться на пьедестал существует до сих пор. Я очень серьёзно готовлю опорный прыжок, его сложность ничем не отличается от сложности прыжков тех девочек, которые выступали в финале чемпионата мира в Штутгарте и выступают сейчас, так что, считаю, бороться за медаль вполне реально. Не имея цели, очень сложно идти вперёд. Хотя мне никогда не требовалась какая-то дополнительная мотивация. Просто нравится то, чем я занимаюсь», — приводит слова Чусовитиной RT.
Чусовитина — олимпийская чемпионка Барселоны-1992 в командном первенстве, трёхкратная чемпионка мира.
- 1 июня 2021
-
15:03
-
14:30
-
13:16
-
11:36
-
10:45
-
10:04
-
09:20
-
09:07
-
00:57
- 31 мая 2021
-
23:54
-
22:42
-
22:21
-
21:26
-
21:14
-
20:02
-
19:42
-
19:08
-
18:18
-
18:02
-
16:47
-
16:08
-
15:41
-
14:35
-
14:02
-
00:53
-
00:15
- 30 мая 2021
-
23:45
-
23:10
-
22:56
-
22:32
-
22:14
-
22:00
-
21:31
-
19:55
-
19:36