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45-летняя гимнастка Чусовитина назвала цели на Олимпиаду в Токио

45-летняя гимнастка Чусовитина назвала цели на Олимпиаду в Токио
Яна Метлёва
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45-летняя гимнастка Оксана Чусовитина, выступающая за сборную Узбекистана, рассказала, какие цели ставит на грядущие Олимпийские игры в Токио (Япония). Для Чусовитиной эта Олимпиада станет восьмой в карьере.

«Цель подняться на пьедестал существует до сих пор. Я очень серьёзно готовлю опорный прыжок, его сложность ничем не отличается от сложности прыжков тех девочек, которые выступали в финале чемпионата мира в Штутгарте и выступают сейчас, так что, считаю, бороться за медаль вполне реально. Не имея цели, очень сложно идти вперёд. Хотя мне никогда не требовалась какая-то дополнительная мотивация. Просто нравится то, чем я занимаюсь», — приводит слова Чусовитиной RT.

Чусовитина — олимпийская чемпионка Барселоны-1992 в командном первенстве, трёхкратная чемпионка мира.

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