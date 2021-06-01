Журова победила на праймериз «Единой России» в Ленинградской области, Драчёв — 2-й

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова победила на праймериз «Единой России». Светлана баллотировалась по Всеволожскому одномандатному избирательному округу Ленинградской области. Второе место в этом же округе занял бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв.

Списки кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в Государственную думу в сентябре этого года, будут утверждены 19 июня.



«Я благодарна всем, кто меня поддержал! Это жители моего родного Кировского района, где я родилась и выросла, и Всеволожского, в котором я живу. Отдельное спасибо жителям ещё двух районов: Выборгского и Приозёрского.



Все четыре района теперь входят в мой одномандатный округ, так как я приняла решение выдвигаться именно по 111-му округу в Государственную Думу. На днях я запускаю ещё дополнительную онлайн-приёмную. В приёмную вы сможете направить не только своё обращение, но и предложить свои инициативы! Будет много нового и интересного, нам предстоит большая совместная работа, и я надеюсь, что вы много чего мне подскажете и мы вместе это реализуем. Вперёд, за работу! И ещё раз спасибо за поддержку!» — написала Журова на своей странице в "Инстаграме".