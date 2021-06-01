Определились соперники сборной России на чемпионате мира по мини-футболу — 2021

Сегодня, 1 июня, состоялась жеребьёвка чемпионата мира по мини-футболу — 2021. Соревнования пройдут с 12 сентября по 3 октября в Литве.
Соперниками национальной команды России по группе В стали сборные Узбекистана, Гватемалы и Египта. Российская команда выступит на турнире под названием RFU (Russian Football Union).
Чемпионат мира по мини-футболу — 2021, результаты жеребьёвки:
Группа A: Литва, Венесуэла, Казахстан, Коста-Рика;
Группа B: Россия, Узбекистан, Гватемала и Египет;
Группа C: Тайланд, Португалия, Марокко, Соломоновы Острова;
Группа D: Панама, Чехия, Вьетнам, Бразилия;
Группа E: Ангола, Япония, Парагвай, Испания;
Группа F: Аргентина, США, Сербия, Иран.
В плей-офф чемпионата мира выходят по две команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные из числа занявших третьи места.
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