Абдумалик сыграла вничью с Лагно и победила на этапе Гран-при ФИДЕ в Гибралтаре
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Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик стала победительницей заключительного этапа Гран-при Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Соревнования проходят в Гибралтаре. В предпоследнем туре Жансая белыми фигурами разошлась миром с россиянкой Екатериной Лагно.
Россиянка Алина Кашлинская сыграла вничью с Наной Дзагнидзе (Грузия). Ещё одна представительница России Валентина Гунина проиграла украинке Марии Музычук.
В активе Абдумалик восемь очков. Идущую на втором месте Марию Музычук она опережает на 1,5 балла. У Лагно и Мамедзаде по шесть очков, Петц, Дзагнидзе (по 5,5), Анна Музычук (5), Стефанова (4,5), Кашлинская, Гунина (по 4), Садуакасова (3), Бульмага (2).
Этап Гран-при ФИДЕ, в котором участвуют 12 шахматисток, завершится 2 июня.
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