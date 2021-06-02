Абдумалик сыграла вничью с Лагно и победила на этапе Гран-при ФИДЕ в Гибралтаре

Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик стала победительницей заключительного этапа Гран-при Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Соревнования проходят в Гибралтаре. В предпоследнем туре Жансая белыми фигурами разошлась миром с россиянкой Екатериной Лагно.



Россиянка Алина Кашлинская сыграла вничью с Наной Дзагнидзе (Грузия). Ещё одна представительница России Валентина Гунина проиграла украинке Марии Музычук.

В активе Абдумалик восемь очков. Идущую на втором месте Марию Музычук она опережает на 1,5 балла. У Лагно и Мамедзаде по шесть очков, Петц, Дзагнидзе (по 5,5), Анна Музычук (5), Стефанова (4,5), Кашлинская, Гунина (по 4), Садуакасова (3), Бульмага (2).

Этап Гран-при ФИДЕ, в котором участвуют 12 шахматисток, завершится 2 июня.