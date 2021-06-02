Российский гроссмейстер Ян Непомнящий объявил об открытии своей шахматной школы.

«Дорогие друзья! Открывается моя школа шахмат для детей и взрослых. Шахматы — главное дело в моей жизни. Я посвящаю этому много времени и стараюсь постоянно совершенствоваться. Накопленный опыт и знания будут использованы в системе работы шахматной школы. Мы с командой отобрали опытных педагогов и подготовили программы для учеников разного уровня. Сейчас идёт набор в группы для детей от 5 лет. Запись на групповые и индивидуальные занятия для взрослых открыта на постоянной основе.



Любите шахматы, играйте в шахматы, познавайте мир!», — написал Ян в своём "Инстаграме".

Сейчас школа работает только в онлайн режиме. Возможность заниматься очно появится позже — после снятия ограничений в связи с пандемией. Также для учеников школы будут проводиться очные турниры и другие мероприятия.