Объявлен состав женской сборной России по гандболу для подготовки к Олимпиаде в Токио

Тренерский штаб женской сборной России по гандболу огласил состав для подготовки к летним Олимпийских играм в Токио (Япония), сообщает официальный сайт ФГР. Команда приступит к подготовке 14 июня. В Японию в составе сборной России отправятся 15 игроков.



Состав сборной России

Вратари: Виктория Калинина («Ростов-Дон»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина (ЦСКА).

Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Полина Кузнецова («Ростов-Дон»), Дарья Самохина («Астраханочка).

Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).

Линейные: Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»).

Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА), Ольга Щербак («Лада»).

Левые полусредние: Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Полина Ведёхина, Елена Михайличенко (обе – ЦСКА), Вероника Никитина («Лада»).

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина (обе – ЦСКА), Валерия Кирдяшева («Лада»).

Олимпийский турнир начнётся для россиянок 25 июля матчем со сборной Бразилии.