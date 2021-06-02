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Объявлен состав женской сборной России по гандболу для подготовки к Олимпиаде в Токио

Объявлен состав женской сборной России по гандболу для подготовки к Олимпиаде в Токио
Антон Шебика
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Тренерский штаб женской сборной России по гандболу огласил состав для подготовки к летним Олимпийских играм в Токио (Япония), сообщает официальный сайт ФГР. Команда приступит к подготовке 14 июня. В Японию в составе сборной России отправятся 15 игроков.

Состав сборной России
Вратари: Виктория Калинина («Ростов-Дон»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина (ЦСКА).
Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Полина Кузнецова («Ростов-Дон»), Дарья Самохина («Астраханочка).
Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).
Линейные: Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»).
Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА), Ольга Щербак («Лада»).
Левые полусредние: Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Полина Ведёхина, Елена Михайличенко (обе – ЦСКА), Вероника Никитина («Лада»).
Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина (обе – ЦСКА), Валерия Кирдяшева («Лада»).

Олимпийский турнир начнётся для россиянок 25 июля матчем со сборной Бразилии.

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