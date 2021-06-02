Японский город потерял $ 640 000 из-за отмены тренировочного сбора российских гимнастов

Японский город Камо потратил 640 тысяч долларов на обновление тренировочных комплексов в процессе подготовки к приезду сборной России по спортивной гимнастике. Однако мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса, сообщает The Japan Times.



Тренировочный сбор в Камо перед Олимпийскими играми в Токио должна были посетить делегация из 42 российских гимнаста и тренера.



Власти Камо сообщили, что больше сожалеют о том, что не смогут принять сборную России, чем о потраченных деньгах.



«Местные дети, которые в будущем могут стать звёздами спортивной гимнастки, были огорчены и разочарованы тем, что упустили возможность встретиться с российскими атлетами», – сказал чиновник из Камо Хироказу Сузуки.

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