Главный тренер женской сборной России по гандболу оценил состав для подготовки к Олимпиаде

Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев оценил состав команды, которая будет готовиться к Олимпийским играм в Токио.
«Не думаю, что по составу есть большие вопросы, в нём все сильнейшие на данный момент. Вызывает опасения форма Вяхиревой и Михайличенко, но у них ещё есть время подготовиться. Очень надеемся, что они смогут набрать кондиции. Потому что на Олимпиаду поедут только те, кто готов выкладываться на 100%, без оговорок. Ну и, конечно, хотелось бы обойтись на сборе без травм, хотя мы держим в уме игроков, которых можно будет вызвать в случае необходимости.
На Сень рассчитываем как на линейного. Эта позиция у нас дефицитная, у девушек в сезоне были серьёзные перепады. Так что потребовалось усиление. В то время как на левом полусреднем полный комплект: Ведёхина хорошо себя проявила, у Бобровниковой огромный опыт, Никитина готова, Михайличенко восстанавливается.
Щербак в последнее время доказала, что может играть справа не хуже левшей, рассчитываем на нее в этом амплуа. Но вообще она способна закрыть любую позицию в задней линии», — цитирует Алексеева официальный сайт ФГР.
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