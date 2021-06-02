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Алексей Алексеев — о подготовке гандболисток к Олимпиаде: продолжим прислушиваться к науке

Алексей Алексеев — о подготовке гандболисток к Олимпиаде: продолжим прислушиваться к науке
Антон Шебика
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Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев рассказал, как будет строиться подготовка команды к Олимпийским играм в Токио. Сборная России проведёт сборы в Сочи и Новогорске, а также примет участие в товарищеском турнире в Нидерландах.

«План работы мы составляем с учётом рекомендаций комплексной научной группы. Учёные, в том числе психолог, поедут с нами в Сочи, будут следить за состоянием игроков. Нынешний сезон получился очень тяжёлым, и мы видим, что к последним матчам у гандболисток не осталось сил. В такой ситуации давать им тяжёлые нагрузки нельзя. Так что в игровом зале мы будем тренировать скоростные действия, а вот на улице ограничимся аэробной работой. И продолжим прислушиваться к науке», — приводит слова Алексеева официальный сайт ФГР.

Олимпийский турнир начнётся для россиянок 25 июля матчем со сборной Бразилии.

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