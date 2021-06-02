Юный американский легкоатлет побил рекорд Усэйна Болта, державшийся 18 лет
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17-летний американский легкоатлет Эррион Найтон установил новый юношеский рекорд мира в беге на 200 м. На национальных соревнованиях Duval County Challenge в Джексонвилле Найтон финишировал с результатом 20,11 секунды, сообщает The Guardian. Предыдущее достижение принадлежало восьмикратному олимпийскому чемпиону Усэйну Болту из Ямайки. В 2003 году легендарный спринтер пробежал 200 м на Панамериканском чемпионате среди юниоров за 20,13 секунды.
Найтон примет участие в национальных отборочных соревнованиях на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут в июне в Орегоне. Если ему удастся квалифицироваться и войти в состав команды, он станет самым молодым с 1964 года американским легкоатлетом мужского пола, выступившим на Олимпиаде.
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