Российские волейболистки уступили команде Японии в Лиге Наций

Женская сборная России по волейболу потерпела второе поражение подряд на предварительном этапе Лиги наций. Подопечные Серджо Бузато в трёх партиях уступили команде Японии со счётом 0:3 (20:25, 21:25, 21:25).

Самой результативной в составе сборной России стала Наталия Гончарова, набравшая 13 очков. 11 баллов принесла команде Ирина Воронкова. Четыре результативных блока поставила Ирина Фетисова. Подача у россиянок не задалась – два эйса на всю команду против семи у японок.

В следующем матче 6 июня сборная России сыграет с командой Доминиканской республики. В шести матчах российские волейболистки одержали три победы и потерпели три поражения.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Римини, Италия

Предварительный этап. Шестой тур

Япония – Россия – 3:0 (25:20, 25:21, 25:21).