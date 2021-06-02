Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские волейболистки уступили команде Японии в Лиге Наций

Российские волейболистки уступили команде Японии в Лиге Наций
Елена Чистова
Комментарии

Женская сборная России по волейболу потерпела второе поражение подряд на предварительном этапе Лиги наций. Подопечные Серджо Бузато в трёх партиях уступили команде Японии со счётом 0:3 (20:25, 21:25, 21:25).

Самой результативной в составе сборной России стала Наталия Гончарова, набравшая 13 очков. 11 баллов принесла команде Ирина Воронкова. Четыре результативных блока поставила Ирина Фетисова. Подача у россиянок не задалась – два эйса на всю команду против семи у японок.

В следующем матче 6 июня сборная России сыграет с командой Доминиканской республики. В шести матчах российские волейболистки одержали три победы и потерпели три поражения.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Римини, Италия
Предварительный этап. Шестой тур

Япония – Россия – 3:0 (25:20, 25:21, 25:21).

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021