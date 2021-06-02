Шахматистка Екатерина Лагно завоевала право сыграть на турнире претенденток

Россиянка Екатерина Лагно завоевала право выступить на турнире претенденток на участие в матче за мировую шахматную корону. Это стало известно по итогам четвёртого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Гибралтаре.
В среду, 2 июня, в матче заключительного 11-го тура Лагно белыми фигурами сыграла вничью с украинкой Марией Музычук. Соперницы разошлись миром на 31-м ходу.
«Сыграв вничью с Марией Музычук в последнем туре этапа женского Гран-при ФИДЕ в Гибралтаре, россиянка Екатерина Лагно получила путёвку в турнир претенденток. Поздравляем!» – сообщает пресс-служба Федерации шахмат России на своей странице в «Твиттере».
На этапе Гран-при ФИДЕ в Гибралтаре Лагно набрала 6,5 очка из 11 и гарантировала себе третье место в итоговой таблице всей серии Гран-при, которое даёт право выступить в турнире претенденток, так как россиянка Александра Горячкина, занявшая первое место, уже обеспечила себе путёвку на турнир как участница последнего матча за мировую шахматную корону.
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