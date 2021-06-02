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Юлия Ефимова первенствовала на дистанциях 50 и 200 м на этапе «Маре Нострум» во Франции

Юлия Ефимова первенствовала на дистанциях 50 и 200 м на этапе «Маре Нострум» во Франции
Елена Чистова
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия Ефимова продолжает подготовку к Олимпийским играм, участвуя в стартах плавательной серии «Маре Нострум». В среду, 2 июня, на соревнованиях в Кане-ан-Русийон (Франция) Ефимова одержала победы на дистанциях 50 и 200 метров.

Дистанцию 50 метров Ефимова проплыла за 30,58 секунды. Второе место заняла шведка Клара Тормальм (31,76). Третьей стала испанка Марина Гарсия Урсайнки (32,34).

На дистанции 200 метров Ефимова первенствовала с результатом 2 минуты 24,85 секунды. Второй финишировала испанка Джессика Валь Монтеро (2.26,14). Третье место заняла чешка Кристина Горска (2.26,85).

Напомним, Ефимова прошла национальный отбор на Олимпиаду только на дистанции 100 метров брассом.

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