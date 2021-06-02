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Михаил Акименко занял второе место на первом международном турнире с 2019 года

Михаил Акименко занял второе место на первом международном турнире с 2019 года
Елена Чистова
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Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года российский легкоатлет Михаил Акименко занял второе место в прыжках в высоту на международном турнире в Шаморине (Словакия). Акименко преодолел планку на высоте 2,29 метра.

Победителем соревнований стал мексиканец Эдгар Ривера с результатом 2,31 метра. Третье место занял бельгиец Томас Кармой (2,26).

Для Акименко турнир в Словакии стал первым международным после чемпионата мира — 2019 в Дохе, где он завоевал серебро. Статус нейтрального спортсмена, позволяющий российским легкоатлетам выступать на международных стартах, Акименко получил 22 мая.

Напомним, лучший результат сезона в мире (2,37) принадлежит россиянину Илье Иванюку, который 28 мая стал победителем этапа «Бриллиантовой лиги» в Дохе.

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