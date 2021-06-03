ЦСКА расстался с семью гандболистками

Московский ЦСКА объявил о расставании с семью гандболистками: вратарями Шаной Массон и Еленой Уткиной, полусредними Ольгой Горшениной, Сабиной Якобсен и Екатериной Бобиной, линейной Ксенией Трухиной и правой крайней Евой Демидович.
Уже известно, что новый сезон Массон начнёт в составе датского «Хорсенса», Горшенина перейдёт в румынский «Рымнику Вылча», Якобсен — в румынскую «Дунэрю», Трухина и Бобина — в «Кубань», Уткина — в румынский «Байя-Маре». Ева Демидович планирует завершить игровую карьеру.
«Мы благодарим всех девушек за их вклад в успехи армейского клуба и время, проведённое в команде. Желаем каждой из них покорения новых карьерных высот, ярких спортивных эмоций, отсутствия травм и успехов в новых клубах!» — говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.
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