ЦСКА расстался с семью гандболистками

Московский ЦСКА объявил о расставании с семью гандболистками: вратарями Шаной Массон и Еленой Уткиной, полусредними Ольгой Горшениной, Сабиной Якобсен и Екатериной Бобиной, линейной Ксенией Трухиной и правой крайней Евой Демидович.

Уже известно, что новый сезон Массон начнёт в составе датского «Хорсенса», Горшенина перейдёт в румынский «Рымнику Вылча», Якобсен — в румынскую «Дунэрю», Трухина и Бобина — в «Кубань», Уткина — в румынский «Байя-Маре». Ева Демидович планирует завершить игровую карьеру.

«Мы благодарим всех девушек за их вклад в успехи армейского клуба и время, проведённое в команде. Желаем каждой из них покорения новых карьерных высот, ярких спортивных эмоций, отсутствия травм и успехов в новых клубах!» — говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.