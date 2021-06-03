Президент ФИДЕ Дворкович потребовал у Беларуси компенсацию за отказ принять Кубок мира

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что организация потребует денежной компенсации у Беларуси, отказавшейся принять Кубок мира по шахматам.
Изначально планировалось, что Кубок мира пройдёт в Минске, однако после отказа Беларуси турнир перенесли в Сочи. Он пройдёт с 10 июля по 6 августа.
«Мы очень благодарны правительству РФ за поддержку, потому что случился форс-мажор. Минск отказался от проведения, мы ничего не отнимали у них, поэтому, прямо скажем, Беларусь поступила не очень по-партнёрски.
Я не знаю из-за чего поставили нас перед фактом, без всякой компенсации. Это для нас сложная ситуация, и с ней ещё будем разбираться. Есть решение совета ФИДЕ заниматься вопросом получения компенсации, в отличие от хоккея, не мы им должны деньги, а они нам, мы потратили свои ресурсы», — цитирует Дворковича ТАСС.
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