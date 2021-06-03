4 июня на ПМЭФ состоится презентация юниорского чемпионата мира по борьбе в Уфе

Завтра, 4 июня, на стенде Башкортостана на Петербургском международном экономическом форуме состоится презентация чемпионата мира среди юниоров по греко-римской, женской и вольной борьбе, который впервые примет Россия. Соревнования пройдут с 16 по 22 августа в Уфе.

Участие в презентации по видеосвязи примут министр спорта России Олег Матыцин, глава Башкирии Радий Хабиров и трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

Заявка Уфы на проведение юниорского чемпионата мира по борьбе была утверждена на состоявшемся в 2019 году в Нур-Султане (Казахстан) заседании Бюро UWW. На получение права организации этих соревнований также претендовали София (Болгария) и Белград (Сербия).