4 июня на ПМЭФ состоится презентация юниорского чемпионата мира по борьбе в Уфе
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Завтра, 4 июня, на стенде Башкортостана на Петербургском международном экономическом форуме состоится презентация чемпионата мира среди юниоров по греко-римской, женской и вольной борьбе, который впервые примет Россия. Соревнования пройдут с 16 по 22 августа в Уфе.
Участие в презентации по видеосвязи примут министр спорта России Олег Матыцин, глава Башкирии Радий Хабиров и трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.
Заявка Уфы на проведение юниорского чемпионата мира по борьбе была утверждена на состоявшемся в 2019 году в Нур-Султане (Казахстан) заседании Бюро UWW. На получение права организации этих соревнований также претендовали София (Болгария) и Белград (Сербия).
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