Олег Матыцин высказался о ситуации со сменой российскими атлетами спортивного гражданства

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением о ситуации со сменой спортивного гражданства в России. В этом году сразу в нескольких видах спорта российские атлеты поменяли спортивное гражданство. Так, биатлонисты Наталья Ушкина и Дмитрий Шамаев собираются выступать за Румынию, Дарья Сидорова – за Украину. Фигуристы Егор Мурашов и Иван Самойлов будут членами сборных Швейцарии и Польши соответственно.



«Я не согласен с термином «систематичность». Скорее, это единичные случаи, ведь решения принимаются конкретными спортсменами. Считаю, что это некий эмоциональный и кратковременный всплеск инициатив, связанный с переходами в другие сборные. Абсолютно уверен, что в течение года-полутора, до конца декабря 2022 года, Россия закроет эту сложную страницу своей истории.



Вижу понимание со стороны международного спортивного сообщества, со стороны ВАДА. Все устали от этой темы, тем более что Россия продолжает демонстрировать самые передовые подходы с точки зрения противодействия допингу, взаимодействия с федерациями, регионами. Мы будем создавать условия для спортсменов, чтобы эти случаи остались единичными. Сейчас мы находимся в условиях конкуренции, фактически границ не существует, очень развита клубная система фактически во всех видах деятельности. Спортивная жизнь коротка, хочется максимально себя реализовать, но сегодня государственная политика, взаимодействие с федерациями, спортивная инфраструктура, уровень мотивации, в том числе и материальной, создают очень прочную основу, чтобы у спортсменов не было стимулов переходить в другие сборные», — приводит слова Матыцина «Р-Спорт».