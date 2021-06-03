Симпозиум ВАДА в 2021 году не состоится
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Ежегодный симпозиум Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в 2021 году не состоится. Об этом сообщается на сайте организации.
Изначально симпозиум 2021 года должен был пройти в марте в Лозанне (Швейцария), однако впоследствии он был отложен до октября. Предполагалось, что он состоится с 19 по 20 октября в очном или гибридном формате (очном/виртуальном).
«Наблюдая за ситуацией с пандемией коронавируса во всём мире, мы полагаем, что в начале 2022 года ограничений будет значительно меньше. По этой причине проведение ежегодного симпозиума в октябре 2021 года и ещё одного спустя всего несколько месяцев имело бы мало смысла», — сказал генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли.
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