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«Синара» вышла в финал ЧР по мини-футболу и обеспечила себе место в Лиге чемпионов

«Синара» вышла в финал ЧР по мини-футболу и обеспечила себе место в Лиге чемпионов
Виталий Весёлый
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Екатеринбургская «Синара» одержала победу в третьем матче полуфинальной серии чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Со счётом 6:4 (пен.) екатеринбуржцы одолели «КПРФ».

Отметим, что «Синара" вышла в финал чемпионата страны впервые за десять лет и обеспечила себе место в Лиге чемпионов.

В другом полуфинальном матче встречались «Норникель» и «Тюмень». Со счётом 4:2 победу праздновали футболисты «Тюмени». Благодаря этому успеху они повели в серии со счётом 2-1.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Полуфинал. Третьи матчи

«КПРФ» (Москва) – «Синара» Екатеринбург) – 4:6 (0:0, 2:2, 0:0, 2:4 пен.)
Счёт в серии: 0-3

«Тюмень» — «Норникель» (Норильск) – 4:2 (0:0)
Счёт в серии: 2-1 (серия длится до трех побед)

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