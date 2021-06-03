«Синара» вышла в финал ЧР по мини-футболу и обеспечила себе место в Лиге чемпионов

Екатеринбургская «Синара» одержала победу в третьем матче полуфинальной серии чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Со счётом 6:4 (пен.) екатеринбуржцы одолели «КПРФ».



Отметим, что «Синара" вышла в финал чемпионата страны впервые за десять лет и обеспечила себе место в Лиге чемпионов.



В другом полуфинальном матче встречались «Норникель» и «Тюмень». Со счётом 4:2 победу праздновали футболисты «Тюмени». Благодаря этому успеху они повели в серии со счётом 2-1.



Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Полуфинал. Третьи матчи

«КПРФ» (Москва) – «Синара» Екатеринбург) – 4:6 (0:0, 2:2, 0:0, 2:4 пен.)

Счёт в серии: 0-3

«Тюмень» — «Норникель» (Норильск) – 4:2 (0:0)

Счёт в серии: 2-1 (серия длится до трех побед)