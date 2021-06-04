Мужская сборная России по волейболу одержала третью победу в Лиге наций, обыграв США

Мужская сборная России по волейболу одержала победу в четвёртом туре предварительного этапа Лиги наций. Со счётом 3:1 (25:17, 25:19, 17:25, 25:19) россияне оказались сильнее национальной команды США.
Волейбол. Лига наций. Мужчины. Италия
Предварительный этап. Четвёртый тур
Россия — США — 3:1 (25:17, 25:19, 17:25, 25:19).
Ранее сборная России нанесла поражение нидерландским волейболистам и сборной Ирана, а также уступила японцам.
Лига наций проходит в Римини (Италия). Всего в соревнованиях участвует 16 команд. Основные команды: Аргентина, Бразилия, Германия, Иран, Италия, Нидерланды (дебютант), Польша, Россия, Сербия, США, Франция, Япония. Претенденты: Австралия, Болгария, Канада, Словения (дебютант). Четыре сильнейшие сборные выйдут в полуфинал.
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