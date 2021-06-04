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Российский легкоатлет объявил о переходе в бобслей

Российский легкоатлет объявил о переходе в бобслей
Александр Насонов
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Российский легкоатлет Дмитрий Лопин, завоевавший на чемпионате России 2020 года в Челябинске серебряную медаль в беге на 100 метров, решил перейти в бобслей. Весной 2021 года Лопин в качестве разгоняющего выиграл золото чемпионата России в соревнованиях экипажей бобов-четвёрок и серебро — в двойках, после чего его включили в список кандидатов в основной состав сборной России по бобслею на олимпийский сезон.

«Меня включили в основной состав, совсем скоро начнётся централизованная подготовка к олимпийскому сезону. И как бы мне не хотелось расставаться совсем с лёгкой атлетикой, но если я буду совмещать оба вида спорта, то риск получения травмы увеличится и я из списка кандидатов в олимпийскую сборную по бобслею смогу легко вылететь, если что-то случится. Поэтому я решил сосредоточиться на бобслее и готовиться к участию в Олимпиаде, если мне выпадет такой шанс», — приводит слова спортсмена ТАСС.

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