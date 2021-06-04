50-летний мужчина умер после игры с чемпионом России по бадминтону

50-летний мужчина скончался во время тренировки по бадминтону в Москве. Об этом информирует телеканал «РЕН ТВ».

Сообщается, что инцидент произошёл вечером 3 июня в спортзале в бассейне «Чайка» в Турчаниновом переулке. Умерший — директор по информационным технологиям одной из компаний Александр А. Вчера, 3 июня, он играл в бадминтон с 26-летним чемпионом России Александром Зинченко. Спортсмен пояснил, что после нескольких партий они сели отдохнуть. Внезапно его партнёру стало плохо, он потерял сознание. Александру вызвали скорую, но медики лишь констатировали смерть. Полиция приступила к проверке инцидента.

Ранее стали известны подробности инцидента с участием боксёра, который якобы избил девушку в Москве.