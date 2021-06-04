Генеральный директор ЦСКА — о сезоне: остался неприятный осадок от последней игры

Генеральный директор гандбольного ЦСКА Эдуард Акопян подвёл итоги выступления команды в сезоне.

«Задачи выполнены полностью. Завоевано золото Суперлиги, команда вышла в «Финал четырёх» Лиги чемпионов. Другое дело, что остался неприятный осадок от последней игры с «Дьёром» в Будапеште. Но в целом я сезоном, конечно, доволен.



Тренеры разбирали ситуацию по горячим следам в Венгрии. А я по прилёте в Москву общался с девочками в аэропорту. Сказал, что их игра не соответствовала уровню, показанному командой в заключительной части сезона перед «Финалом четырёх» и что они выступили хуже, чем могут. От этого обидно. Отсюда и осадок», — приводит слова Акопяна «Гандбол. Быстрый центр».

В полуфинале Лиги чемпионов ЦСКА проиграл «Вайперс», а в матче за третье место — «Дьёру».