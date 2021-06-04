FIVB подтвердила, что чемпионат мира по волейболу — 2022 пройдёт в России

Международная федерация волейбола (FIVB) подтвердила, что мужской чемпионат мира 2022 года пройдёт в России, после того как Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признало, что отозвать турнир из России или перенести его в другую страну является юридически и практически невозможным.

«FIVB приветствует признание ВАДА того, что юридически и практически невозможно отозвать чемпионат мира — 2022 по волейболу среди мужских команд из России, учитывая, насколько далеко продвинулась подготовка к этому масштабному мероприятию, проходящему в нескольких городах. Причины такого решения включают в себя масштаб мероприятия, значительные финансовые вложения и обширную подготовку, которая велась с 2018 года, когда Россия была выбрана местом проведения чемпионата», — сказал президент FIVB Ари Граса.

«Вся наша страна рада принимать чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. Чемпионат пройдёт в 10 городах-организаторах — это рекордная география в истории волейбола: четыре часовых пояса и 5000 километров протяжённости между самым восточным и самым западным городами России, принимающими матчи чемпионата. В рамках подготовки осуществляются строительство и модернизация объектов спорта, развитие инфраструктуры городов, популяризация вида спорта — всё это является важной составляющей наследия чемпионата мира. 336 лучших волейболистов мира, 500 000 зрителей на трибунах и миллионы болельщиков по всему миру станут частью масштабного события, которое, несомненно, войдёт в мировую спортивную историю», — добавил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.