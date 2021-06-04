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Каноисты Мелантьев и Чеботарь стали чемпионами Европы на дистанции 500 м

Каноисты Мелантьев и Чеботарь стали чемпионами Европы на дистанции 500 м
Елена Чистова
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Российские гребцы Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь завоевали золотые медали в соревнованиях каноэ-двоек на 500 метров на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Познани (Польша).

Серебряными призёрам стали Себастьян Брендель и Тим Хеккер из Германии. Тройку лучших замкнули представители Украины Виталий Вергелес и Андрей Рыбачок.

В соревнованиях байдарок-четвёрок на дистанции 1000 метром россияне Олег Гусев, Олег Синявин, Максим Спесивцев и Виталий Ершов стали третьими. Первенствовали белорусы, второй результат показали гребцы из Венгрии.

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат Европы. Познань, Польша
Мужчины. Каноэ-двойки. 500 м

1. Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь (Россия) — 1.44,915
2. Себастьян Брендель и Тим Хеккер (Германия) — +0,074
3. Виталий Вергелес и Андрей Рыбачок (Украина) — +0,300.

Байдарки-четвёрки. 1000 м

1. Беларусь — 3.02,023
2. Венгрия — +0,673
3. Россия — +1,827.

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