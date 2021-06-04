«Тюмень» вышла в финал чемпионата России по мини-футболу и вновь сыграет в Лиге чемпионов
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«Тюмень» вышла в финал чемпионата России по мини-футболу. В полуфинальной серии тюменский футболисты обыграли «Норникель» со счётом 3-1, во второй раз в истории вышли в финал чемпионата и в сезоне-2021/2022 вновь сыграют в Лиге чемпионов.
«Норникель» выиграл только первый матч полуфинальной серии. Вторая встреча в Норильске осталась за «Тюменью», как и оба домашних матча. В четвёртом поединке серии «Тюмень» обыграла «Норникель» со счётом 5:3. Решающий мяч забил Артём Антошкин, оформивший дубль в матче.
Ранее первым финалистом стала екатеринбургская «Синара», в трёх матчах обыгравшая «КПРФ».
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Полуфинал. Четвёртый матч
«Тюмень» — «Норникель» — 5:3 (3:1).
Итоговый счёт в серии – 3-1.
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