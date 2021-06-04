Российские волейболисты обыграли Австралию и вышли в лидеры Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу одержала четвёртую победу в Лиге наций – 2021. Соревнования проходят в Римини (Италия).

В пятом туре соревнований подопечные Туомаса Саммелвуо нанесли поражение команде Австралии со счётом 3:0 (25:19, 26:24, 25:21). По 14 очков сборной России принесли Дмитрий Мусэрский и Виктор Полетаев, 13 очков на счету Дмитрия Волкова. Три результативных блока поставил Артём Вольвич. По два эйса подали Волков и Ярослав Подлесных.

Сборная России с 13 очками возглавила турнирную таблицу Лиги наций. Ранее российские волейболистки обыграли команды Нидерландов, Ирана и США, а также на тай-брейке уступили сборной Японии. Завтра, 5 июня, национальная команда сыграет со сборной Польши, идущей на второй позиции.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Римини, Италия

Мужчины. Предварительный этап. Пятый тур

Россия – Австралия — 3:0 (25:19, 26:24, 25:21).