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Российские волейболисты обыграли Австралию и вышли в лидеры Лиги наций

Российские волейболисты обыграли Австралию и вышли в лидеры Лиги наций
Елена Чистова
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Мужская сборная России по волейболу одержала четвёртую победу в Лиге наций – 2021. Соревнования проходят в Римини (Италия).

В пятом туре соревнований подопечные Туомаса Саммелвуо нанесли поражение команде Австралии со счётом 3:0 (25:19, 26:24, 25:21). По 14 очков сборной России принесли Дмитрий Мусэрский и Виктор Полетаев, 13 очков на счету Дмитрия Волкова. Три результативных блока поставил Артём Вольвич. По два эйса подали Волков и Ярослав Подлесных.

Сборная России с 13 очками возглавила турнирную таблицу Лиги наций. Ранее российские волейболистки обыграли команды Нидерландов, Ирана и США, а также на тай-брейке уступили сборной Японии. Завтра, 5 июня, национальная команда сыграет со сборной Польши, идущей на второй позиции.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Римини, Италия
Мужчины. Предварительный этап. Пятый тур

Россия – Австралия — 3:0 (25:19, 26:24, 25:21).

Лига наций (м). Предварительный этап
04 июня 2021, пятница. 20:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Австралия
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