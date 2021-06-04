Женская сборная России завоевала золото ЧЕ в дисциплине «трап»

Женская сборная России завоевала золотые медали в командных соревнованиях в дисциплине «трап» на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе, который проходит в Осиеке (Хорватия).

В квалификации сборная России набрала 487 очков, установив рекорд Европы. В матче за золото Дарья Семьянова, Екатерина Субботина и Юлия Савельева победили команду Италии со счётом 6:0. В матче за бронзу команда Франции была точнее сборной Финляндии.

Ранее Семьянова завоевала золотую медаль чемпионата Европы в личных соревнованиях по трапу. А Субботина остановилась в шаге от пьедестала, став четвёртой. На подиум вместе с Семьяновой поднялись итальянка Джессика Росси и француженка Кароль Корменье.

Чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе в Осиеке завершится 6 июня.