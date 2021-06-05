Министр спорта РФ: в обществе сейчас формируется культура нулевой терпимости к допингу

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением о прогрессе в вопросе формирования нетерпимого отношения к допингу в российском спорте.
«Вижу по взаимодействию с руководителями спортивных федераций, старшими тренерами, спортсменами, представителями регионов, что сейчас формируется новая культура в обществе. Культура нулевой терпимости к проявлению и попыткам употребления допинга.
Видны позитивные изменения, выстроена и административная система. И те действия, которые принимают в соответствии с планом работы, утверждённым правительством, дают результаты. Конечно, требуется время, но я уверен, что мы сейчас находимся абсолютно на правильном пути и следующее поколение, и даже это поколение спортсменов, тренеров, организаторов, врачей совершенно по-другому будет формировать свои взгляды», — приводит слова Матыцина ТАСС.
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