Министр спорта РФ: в обществе сейчас формируется культура нулевой терпимости к допингу

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением о прогрессе в вопросе формирования нетерпимого отношения к допингу в российском спорте.



«Вижу по взаимодействию с руководителями спортивных федераций, старшими тренерами, спортсменами, представителями регионов, что сейчас формируется новая культура в обществе. Культура нулевой терпимости к проявлению и попыткам употребления допинга.

Видны позитивные изменения, выстроена и административная система. И те действия, которые принимают в соответствии с планом работы, утверждённым правительством, дают результаты. Конечно, требуется время, но я уверен, что мы сейчас находимся абсолютно на правильном пути и следующее поколение, и даже это поколение спортсменов, тренеров, организаторов, врачей совершенно по-другому будет формировать свои взгляды», — приводит слова Матыцина ТАСС.