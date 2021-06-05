Каноист Шамшурин завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы на дистанции 1000 м

Россиянин Кирилл Шамшурин завоевал бронзовую награду в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 м на чемпионате Европы по гребле. Турнир проходит в Познани (Польша).

Победу одержал чешский спортсмен Мартин Фукса. Серебряным медалистом стал представитель Германии Конрад Шайбнер.



Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат Европы. Познань, Польша

Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 м

Мартин Фукса (Чехия) — 4.06,417

Конрад Шайбнер (Германия) — 4.07,842

Кирилл Шамшурин (Россия) — 4.08,367



Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ завершится 6 июня.

Напомним, вчера, 4 июня, россияне Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь завоевали золотые медали в соревнованиях каноэ-двоек на 500 метров, опередив ближайших преследователей из Германии на 0,074 сек.