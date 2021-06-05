Каноист Шамшурин завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы на дистанции 1000 м
Поделиться
Россиянин Кирилл Шамшурин завоевал бронзовую награду в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 м на чемпионате Европы по гребле. Турнир проходит в Познани (Польша).
Победу одержал чешский спортсмен Мартин Фукса. Серебряным медалистом стал представитель Германии Конрад Шайбнер.
Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат Европы. Познань, Польша
Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 м
Мартин Фукса (Чехия) — 4.06,417
Конрад Шайбнер (Германия) — 4.07,842
Кирилл Шамшурин (Россия) — 4.08,367
Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ завершится 6 июня.
Напомним, вчера, 4 июня, россияне Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь завоевали золотые медали в соревнованиях каноэ-двоек на 500 метров, опередив ближайших преследователей из Германии на 0,074 сек.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 5 июня 2021
-
13:01
-
12:42
-
11:30
-
10:59
-
09:14
- 4 июня 2021
-
23:52
-
22:24
-
21:23
-
21:04
-
20:01
-
19:19
-
18:52
-
18:22
-
17:47
-
17:31
-
15:14
-
14:20
-
13:41
-
13:09
-
12:55
-
11:39
-
11:06
-
00:19
- 3 июня 2021
-
23:00
-
21:07
-
20:52
-
19:29
-
17:54
-
17:26
-
15:34
-
13:21
-
11:51
-
11:03
-
10:12
-
09:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам