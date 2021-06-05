Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Каноист Шамшурин завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы на дистанции 1000 м

Каноист Шамшурин завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы на дистанции 1000 м
Виталий Весёлый
Комментарии

Россиянин Кирилл Шамшурин завоевал бронзовую награду в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 м на чемпионате Европы по гребле. Турнир проходит в Познани (Польша).

Победу одержал чешский спортсмен Мартин Фукса. Серебряным медалистом стал представитель Германии Конрад Шайбнер.

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат Европы. Познань, Польша
Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 м

Мартин Фукса (Чехия) — 4.06,417
Конрад Шайбнер (Германия) — 4.07,842
Кирилл Шамшурин (Россия) — 4.08,367

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ завершится 6 июня.

Напомним, вчера, 4 июня, россияне Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь завоевали золотые медали в соревнованиях каноэ-двоек на 500 метров, опередив ближайших преследователей из Германии на 0,074 сек.

Новость по теме
Каноисты Мелантьев и Чеботарь стали чемпионами Европы на дистанции 500 м
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021