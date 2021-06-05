Украинского тяжелоатлета обвинили в попытке подкупа допинг-офицера

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) обвинило украинского тяжелоатлета Дмитрия Чумака в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF). Дмитрию вменяется в вину попытка уклониться от прохождения тестирования, а также подкуп допинг-офицера.



Согласно версии ITA, нарушение антидопинговых правил случилось 6 мая 2021 года во время тестирования во внесоревновательный период. Кроме того, обвинения также предъявлены тренеру Чумака Михаилу Мацёхе. В настоящее время оба временно отстранены от участия в соревнованиях.

30-летний Дмитрий Чумак — серебряный призёр чемпионата мира 2018 года, трёхкратный чемпион Европы, семикратный чемпион Украины.