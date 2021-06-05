Слуцкая — о Тансыккужиной: щёлкать клювом из-за флага и проиграть — это непрофессионально

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая раскритиковала российскую шашистку Тамару Тансыккужину за её реакцию на инцидент, произошедший во время матча за звание чемпионки мира по шашкам, где Тамаре противостояла полька Наталья Садовская. Прямо во время встречи организаторы убрали со стола флаг России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Тамара отвлеклась на тот момент, а после проиграла партию.

«Вот сидит профессионал, и вдруг убирают табличку. И вместо того, чтобы концентрироваться на своей игре, спортсмен начинает смотреть по сторонам – куда там что утащили. Да хоть землетрясение!

Ирина Роднина без музыки докатала — вот это профессионализм. А когда ты, простите, клювом щёлкаешь и проигрываешь из-за того, что «а куда вы флажок понесли, а зачем вы табличку убрали».

Послушайте, а вы что, сюда на таблички пришли смотреть? Вы пришли соревноваться. Вас ничто не должно отвлекать. Вы пришли бороться за себя и свою страну. И действия людей, которые что-то вокруг делают, не должны отвлекать профессионала. По мне, это непрофессионализм. Ты выходишь, садишься и играешь, пока не нажмётся последняя кнопка. А дальше уже смотри, что и кто куда унёс», — сказала Слуцкая в интервью на YouTube-канале Елены Ханги.