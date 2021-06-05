«Виктор» одолел «СГАУ-Саратов» и завоевал бронзу чемпионата России по гандболу

Гандболисты ставропольского «Виктора» завоевали бронзовые медали чемпионата России. В серии за третье место «Виктор» дважды обыграл «СГАУ-Саратов».

Во втором матче серии, прошедшем в Ставрополе, «Виктор» одолел «СГАУ-Саратов» со счётом 25:24. Неделю назад в Саратове гости были сильнее со счётом 32:28.

Самыми результативными игроками второго матча стали Виталий Мазуров («Виктор») и Андрей Трофимец («СГАУ-Саратов»), забившие по 6 мячей. По 5 раз отличились Никита Ильтинский («Виктор»), Сергей Болотин и Александр Рыжиков (оба — «СГАУ-Саратов»).

Для «Виктора» бронзовые медали Суперлиги — первые в истории клуба. По итогам прошлого сезона клуб стал обладателем серебра.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Серия за 3-е место. Второй матч

«Виктор» (Ставрополь) — «СГАУ-Саратов» — 25:24 (11:12).

Счёт в серии — 2-0.