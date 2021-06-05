«Виктор» одолел «СГАУ-Саратов» и завоевал бронзу чемпионата России по гандболу

Гандболисты ставропольского «Виктора» завоевали бронзовые медали чемпионата России. В серии за третье место «Виктор» дважды обыграл «СГАУ-Саратов».
Во втором матче серии, прошедшем в Ставрополе, «Виктор» одолел «СГАУ-Саратов» со счётом 25:24. Неделю назад в Саратове гости были сильнее со счётом 32:28.
Самыми результативными игроками второго матча стали Виталий Мазуров («Виктор») и Андрей Трофимец («СГАУ-Саратов»), забившие по 6 мячей. По 5 раз отличились Никита Ильтинский («Виктор»), Сергей Болотин и Александр Рыжиков (оба — «СГАУ-Саратов»).
Для «Виктора» бронзовые медали Суперлиги — первые в истории клуба. По итогам прошлого сезона клуб стал обладателем серебра.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Серия за 3-е место. Второй матч
«Виктор» (Ставрополь) — «СГАУ-Саратов» — 25:24 (11:12).
Счёт в серии — 2-0.
- 5 июня 2021
-
19:52
-
19:40
-
19:26
-
19:03
-
18:44
-
18:18
-
18:03
-
17:38
-
15:19
-
13:01
-
12:42
-
11:30
-
10:59
-
09:14
- 4 июня 2021
-
23:52
-
22:24
-
21:23
-
21:04
-
20:01
-
19:19
-
18:52
-
18:22
-
17:47
-
17:31
-
15:14
-
14:20
-
13:41
-
13:09
-
12:55
-
11:39
-
11:06
-
00:19
- 3 июня 2021
-
23:00
-
21:07
-
20:52