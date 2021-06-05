Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские волейболисты уступили сборной Польши в Лиге наций

Российские волейболисты уступили сборной Польши в Лиге наций
Елена Чистова
Комментарии

Мужская сборная России по волейболу потерпела второе поражение в Лиге Наций – 2021. Соревнования проходят в Римини (Италия).

В шестом туре соревнований подопечные Туомаса Саммелвуо уступили команде Польше со счётом 1:3 (25:21, 19:25, 19:25, 14:25). Самым результативным в составе сборной России стал Максим Михайлов, набравший 18 очков. 14 баллов принёс команде Дмитрий Волков. У сборной Польши 25 очков на счету Вильфредо Леона, подавшего 7 эйсов.

Ранее российские волейболистки обыграли команды Нидерландов, Ирана, США и Австралии, а также на тай-брейке уступили сборной Японии. Следующий матч Лиги наций мужская сборная России проведёт 9 июня против команды Франции.

Волейбол. Лига Наций. Мужчины. Римини, Италия
Мужчины. Предварительный этап. Шестой тур

Россия – Польша — 1:3 (25:21, 19:25, 19:25, 14:25).

Лига наций (м). Предварительный этап
05 июня 2021, суббота. 17:20 МСК
Россия
Окончен
1 : 3
Польша
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021