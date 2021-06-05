Российские волейболисты уступили сборной Польши в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу потерпела второе поражение в Лиге Наций – 2021. Соревнования проходят в Римини (Италия).
В шестом туре соревнований подопечные Туомаса Саммелвуо уступили команде Польше со счётом 1:3 (25:21, 19:25, 19:25, 14:25). Самым результативным в составе сборной России стал Максим Михайлов, набравший 18 очков. 14 баллов принёс команде Дмитрий Волков. У сборной Польши 25 очков на счету Вильфредо Леона, подавшего 7 эйсов.
Ранее российские волейболистки обыграли команды Нидерландов, Ирана, США и Австралии, а также на тай-брейке уступили сборной Японии. Следующий матч Лиги наций мужская сборная России проведёт 9 июня против команды Франции.
Волейбол. Лига Наций. Мужчины. Римини, Италия
Мужчины. Предварительный этап. Шестой тур
Россия – Польша — 1:3 (25:21, 19:25, 19:25, 14:25).
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