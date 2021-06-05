Скоропостижно скончался шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Максим Ишкельдин

В Новосибирске на 31-м году жизни скоропостижно скончался полузащитник национальной сборной России по хоккею с мячом Максим Ишкельдин. У шестикратного чемпиона мира во сне оторвался тромб.
«Федерация хоккея с мячом России, тренерский штаб и игроки мужской национальной сборной выражают глубокие соболезнования родным и близким Максима. Это невосполнимая потеря для мирового хоккея с мячом и всего российского спорта», — говорится в некрологе на сайте ФХМР.
Максим Ишкельдин начал заниматься хоккеем с мячом в новосибирском клубе «Заря». Свой первый профессиональный контракт подписал с «Сибсельмашем», за который провёл чуть менее 100 матчей. Также выступал за красногорский «Зоркий» и хабаровский «СКА-Нефтяник», Последний сезон Ишкельдин сыграл в красноярском «Енисее», где стал чемпионом страны и в 5-й раз получил высшую награду национального первенства.
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