Умер советский тренер по фехтованию Давид Душман. Соболезнования выразил президент МОК

Президент МОК Томас Бах выразил глубокие соболезнования родным и близким великого советского фехтовальщика Давида Душмана, скончавшегося в субботу, 5 июня, в возрасте 98 лет.

Глава МОК и Душман знали друг друга с 1970 года, когда Бах был молодым немецким фехтовальщиком, а Душман — одним из величайших тренеров в мире.



“Смерть Давида Душмана глубоко опечалила меня. Когда мы встретились в 1970 году, он сразу же предложил мне дружбу и совет, несмотря на личное участие Душмана во Второй мировой войне и освобождении концлагеря Освенцим. Это был настолько глубокий человеческий жест, что я никогда его не забуду”, — приводит слова Баха пресс-служба МОК.

Душман был не только легендой фехтования, но и майором советской армии во время Великой Отечественной войны. Награждён орденами Красной Звезды, Славы, Отечественной войны, дважды медалью «За отвагу», орденом Александра Невского. В 2015 и 2019 годах Бах приглашал Душмана в штаб-квартиру МОК в Лозанне. Они беседовали о невозможности повторения войны.

В 1951 году Душман стал чемпионом СССР по фехтованию на шпагах, затем — тренером клуба «Спартак». С 1952 по 1988 год он тренировал женскую сборную Советского Союза по фехтованию. Многие олимпийские чемпионы прошли его школу. Его воспитанниками были чемпионка мира 1956 года в командном первенстве Тамара Евплова, двукратный олимпийский чемпион, неоднократный победитель и призёр чемпионатов мира Умяр Мавлиханов, выдающаяся советская рапиристка, чемпионка Олимпийских игр, девятикратная чемпионка мира Валентина Сидорова. На Олимпиаде 1972 года в Мюнхене воспитанники Душмана завоевали две золотые, две серебряные и три бронзовые медали.

С 1996 года жил в Мюнхене, работал тренером по фехтованию. До 94 лет он почти ежедневно ходил в свой клуб, чтобы давать уроки фехтовальщикам.