Российские команды успешно выступили в первый день чемпионата Европы по регби-7

Женская и мужская сборные России по регби-7 успешно выступили в первый день 1-го тура чемпионата Европы, который проходит в Лиссабоне (Португалия).



Женская национальная команда победила во всех трёх матчах, пропустив лишь одну попытку в матче против сборной Уэльса. Мужская сборная России одержала 2 победы в 3 матчах, обидно упустив победу в игре со сборной Испании. В ходе матча россияне вели 14:0, но в итоге проиграли 14:19.



Завтра, 6 июня, женщины в последнем матче второго группового этапа сыграют с Португалией, мужчины в 1/4 финала встретятся со сборной Грузии.

Регби-7. Чемпионат Европы. Первый тур. Лиссабон, Португалия

Групповой этап. Женщины

Россия — Румыния — 41:0

Россия — Германия — 39:0

Россия — Уэльс — 47:5

Мужчины

Италия — Россия — 7:17

Испания — Россия — 19:14

Россия — Польша — 17:0