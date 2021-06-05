Анжелика Сидорова рассказала, зачем выступила на чемпионате Москвы

Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова прокомментировала своё выступление на чемпионате Москвы. Сидорова одержала победу, преодолев планку на высоте 4,80 м.

Уже в статусе победительницы Анжелика пыталась преодолеть планку на высоте 4,90 м, но все три попытки оказались неудачными. Для спортсменки этот старт стал вторым в сезоне. 28 мая на этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе она была седьмой с результатом 4,64 м.

«В целом я довольна своим результатом. Сегодня у меня получалось лучше, чем в прошлый раз в Дохе, правда, не знаю, почему. Результат 4,80 в начале июня для меня — очень даже неплохо, да и на 4,90 попытки тоже были небезнадёжными.

Что касается моего результата в Катаре, то мне не на что было там жаловаться, потому что я прекрасно себя чувствовала, бежала хорошо. Помешали технические шероховатости, над которыми мне сегодня удалось неплохо поработать, поэтому сегодняшний старт был не зря. Мне нужно чаще выступать, чтобы достичь стабильности в прыжках. Надеюсь, что дальше буду прибавлять», — приводит слова Сидоровой ТАСС.

Следующим стартом для Сидоровой станет этап «Бриллиантовой лиги», который пройдёт 10 июня во Флоренции.