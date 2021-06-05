Анжелика Сидорова рассказала, зачем выступила на чемпионате Москвы

Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова прокомментировала своё выступление на чемпионате Москвы. Сидорова одержала победу, преодолев планку на высоте 4,80 м.
Уже в статусе победительницы Анжелика пыталась преодолеть планку на высоте 4,90 м, но все три попытки оказались неудачными. Для спортсменки этот старт стал вторым в сезоне. 28 мая на этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе она была седьмой с результатом 4,64 м.
«В целом я довольна своим результатом. Сегодня у меня получалось лучше, чем в прошлый раз в Дохе, правда, не знаю, почему. Результат 4,80 в начале июня для меня — очень даже неплохо, да и на 4,90 попытки тоже были небезнадёжными.
Что касается моего результата в Катаре, то мне не на что было там жаловаться, потому что я прекрасно себя чувствовала, бежала хорошо. Помешали технические шероховатости, над которыми мне сегодня удалось неплохо поработать, поэтому сегодняшний старт был не зря. Мне нужно чаще выступать, чтобы достичь стабильности в прыжках. Надеюсь, что дальше буду прибавлять», — приводит слова Сидоровой ТАСС.
Следующим стартом для Сидоровой станет этап «Бриллиантовой лиги», который пройдёт 10 июня во Флоренции.
- 6 июня 2021
-
00:50
-
00:00
- 5 июня 2021
-
23:17
-
22:19
-
22:01
-
21:19
-
20:54
-
19:52
-
19:40
-
19:26
-
19:03
-
18:44
-
18:18
-
18:03
-
17:38
-
15:19
-
13:01
-
12:42
-
11:30
-
10:59
-
09:14
- 4 июня 2021
-
23:52
-
22:24
-
21:23
-
21:04
-
20:01
-
19:19
-
18:52
-
18:22
-
17:47
-
17:31
-
15:14
-
14:20
-
13:41
-
13:09