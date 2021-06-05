Хусейн Аль-Мусаллам стал новым президентом FINA

Представитель Кувейта Хусейн Аль-Мусаллам стал новым президентом Международной федерации плавания (FINA), сообщает пресс-служба организации. Выборы состоялись на конгрессе FINA, который прошёл в субботу, 5 июня, в Катаре.
Аль-Мусаллам сменил на посту президента FINA уругвайца Хулио Маглионе, который руководил организацией с 2009 года. Маглионе стал почетным пожизненным президентом организации.
61-летний Аль-Мусаллам работает в FINA с 1996 года, с 2015 года он являлся первым вице-президентом организации. Также новый президент FINA является генеральным директором Олимпийского совета Азии и генеральным секретарем Олимпийского комитета Кувейта.
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников в ходе конгресса был выбран в новый состав бюро FINA, членом которого он является с 2013 года.
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