Юлия Ефимова выиграла стометровку брассом на этапе «Маре Нострум» в Барселоне

Трёхкратный призёр Олимпийских игр в плавании, россиянка Юлия Ефимова продолжает успешно выступать на этапах серии «Маре Нострум». 5 июня россиянка победила на дистанции 100 метров брассом на этапе в Барселоне.

В финале Ефимова проплыла дистанцию за 1 минуту и 6,44 секунды. Второе место заняла испанка Хессика Валь Монтеро, третий результат показала Тес Схоутен из Нидерландов.

Ранее россиянка успешно выступила на этапах в Кане-ан-Русийон (Франция) и Монако. Завтра, 6 июня, Ефимова завершит участие в «Маре Нострум» – 2021, выступив на дистанциях 50 и 200 метров брассом.

На недавнем чемпионате Европы в Будапеште Ефимова завоевала бронзовые медали на дистанциях 50 и 200 метров брассом, а также стала серебряным призёром в составе комбинированной эстафеты 4х100 метров. Те соревнования были для неё первым международным стартом почти за два года.

По итогам национального отбора на Олимпиаде в Токио Ефимова выступит на дистанции 100 метров брассом.