Представители водных видов спорта будут получать равные призовые за победы на Олимпиаде

Член бюро Международной федерации плавания (FINA), президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал, что организация будет выплачивать одинаковые призовые спортсменам во всех водных видах спорта за победы на Олимпийских играх. Об этом на конгрессе FINA в Катаре заявил новый президент международной федерации — представитель Кувейта Хусейн Аль-Мусаллам.

«В речи новоизбранного президента его кандидатура была единственной, были обозначены основные направления, а именно повышение роли спортсменов, чтобы их голос был слышен сильнее. И тут же он объявил, что на Олимпийских играх от FINA за победы и призовые места будут одинаковые призовые по всем видам спорта — и в водном поло, и в прыжках в воду, и так далее», — приводит слова Сальникова ТАСС.

Напомним, Сальников в ходе конгресса был выбран в новый состав бюро FINA, членом которого он является с 2013 года.